На Среднем Урале стоимость минимального набора продуктов питания с начала года выросла на 2,4%

В Свердловской области стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на месяц в среднем по региону в конце февраля 2024 года составила 6 тыс. 157,8 руб., сообщает Свердловскстат.



По сравнению с предыдущим месяцем этот показатель повысился на 0,5%, с начала года — на 2,4%.



Уточним, что в состав минимального набора продуктов входят хлеб, мука, крупы и макаронные изделия, молоко и молочная продукция, плодоовощная продукция, мясопродукты и другие продовольственные товары.