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На Среднем Урале стоимость минимального набора продуктов питания с начала года выросла на 2,4%

УрБК, Екатеринбург, 08.04.2024. В Свердловской области стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на месяц в среднем по региону в конце февраля 2024 года составила 6 тыс. 157,8 руб., сообщает Свердловскстат.

По сравнению с предыдущим месяцем этот показатель повысился на 0,5%, с начала года — на 2,4%.

Уточним, что в состав минимального набора продуктов входят хлеб, мука, крупы и макаронные изделия, молоко и молочная продукция, плодоовощная продукция, мясопродукты и другие продовольственные товары.
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