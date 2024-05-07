На Среднем Урале стоимость минимального набора продуктов питания превысила 6,5 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 09.07.2024. В Свердловской области стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на месяц в среднем по региону в конце мая 2024 года составила 6 тыс. 535 руб., сообщает Свердловскстат.



По сравнению с предыдущим месяцем этот показатель вырос на 4%, с начала года — на 8,7%.



Уточним, что в состав минимального набора продуктов входят хлеб, мука, крупы и макаронные изделия, молоко и молочная продукция, плодоовощная продукция, мясопродукты и другие продовольственные товары.