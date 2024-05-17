Минфин планирует продавать изъятые государством активы

УрБК, Москва, 17.05.2024. ООО «Управляющая компания «М-групп», которое проходило ответчиком по делу «Макфы» и управляет ...03.04.2024 Генпрокуратура оценила изымаемые по иску против «Макфы» активы в 46 млрд рублей
УрБК, Москва, 03.04.2024. Генпрокуратура оценила стоимость изымаемого у «Макфы» и аффилированных с ней компаний в ...01.04.2024 По иску Генпрокуратуры против «Макфы» приставы арестовали активы на 100 трлн рублей
УрБК, Москва, 01.04.2024. В качестве обеспечения иска Генпрокуратуры о взыскании имущества «Макфы» и аффилированных с ...29.03.2024 В суд поступил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства компании «Макфа»
УрБК, Екатеринбург, 29.03.2024. В Центральный районный суд Челябинска поступил иск от Генпрокуратуры о национализации ...26.11.2014 Россия не будет национализировать иностранные активы
Россия не собирается национализировать активы иностранных компаний. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ...