Учредителем управляющей компании «Макфы» стала Российская Федерация

УрБК, Екатеринбург, 05.04.2024. Один из крупнейших хлебокомбинатов Екатеринбурга «Смак» объявил, что предприятие ...04.04.2024 Приставы арестовали имущество всех предприятий по иску против «Макфы»
УрБК, Москва, 04.04.2024. Для обеспечения иска Генпрокуратуры о национализации бизнес-группы экс-депутата Госдумы ...03.04.2024 Генпрокуратура оценила изымаемые по иску против «Макфы» активы в 46 млрд рублей
УрБК, Москва, 03.04.2024. Генпрокуратура оценила стоимость изымаемого у «Макфы» и аффилированных с ней компаний в ...01.04.2024 По иску Генпрокуратуры против «Макфы» приставы арестовали активы на 100 трлн рублей
УрБК, Москва, 01.04.2024. В качестве обеспечения иска Генпрокуратуры о взыскании имущества «Макфы» и аффилированных с ...29.03.2024 В суд поступил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства компании «Макфа»
УрБК, Екатеринбург, 29.03.2024. В Центральный районный суд Челябинска поступил иск от Генпрокуратуры о национализации ...