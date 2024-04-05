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Вчера, 10:23

Учредителем управляющей компании «Макфы» стала Российская Федерация

УрБК, Москва, 17.05.2024. ООО «Управляющая компания «М-групп», которое проходило ответчиком по делу «Макфы» и управляет этой компанией, стало собственностью Российской Федерации. В ЕГРЮЛ есть соответствующая запись об этом, пишет ТАСС.

«Участник/учредитель — Российская Федерация. Дата внесения сведений о данном лице — 16 мая 2024 года», — сказано в сообщении.

Как писал УрБК, 29 марта 2024 года Генпрокуратура подала в суд иск о национализации бизнес-империи М. Юревича и В. Белоусова на том основании, что создавали они ее, работая в госструктурах, и могли влиять на бизнес с помощью своих властных полномочий. Оба давно находятся за рубежом.

АО «Макфа» является лидером рынка макаронных изделий и муки в России, а также основным активом бизнес-группы М. Юревича и В. Белоусова, куда входит более трех десятков компаний, в том числе и екатеринбургский хлебокомбинат «Смак». 4 апреля приставы арестовали имущество всех предприятий по иску против «Макфы».
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