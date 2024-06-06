Судебные приставы обратили активы «Макфы» в доход государства

УрБК, Москва, 06.06.2024. Изъятые в пользу государства активы в будущем планируется приватизировать. Об этом заявил ...17.05.2024 Учредителем управляющей компании «Макфы» стала Российская Федерация
УрБК, Москва, 17.05.2024. ООО «Управляющая компания «М-групп», которое проходило ответчиком по делу «Макфы» и управляет ...04.04.2024 Приставы арестовали имущество всех предприятий по иску против «Макфы»
УрБК, Москва, 04.04.2024. Для обеспечения иска Генпрокуратуры о национализации бизнес-группы экс-депутата Госдумы ...03.04.2024 Генпрокуратура оценила изымаемые по иску против «Макфы» активы в 46 млрд рублей
УрБК, Москва, 03.04.2024. Генпрокуратура оценила стоимость изымаемого у «Макфы» и аффилированных с ней компаний в ...01.04.2024 По иску Генпрокуратуры против «Макфы» приставы арестовали активы на 100 трлн рублей
УрБК, Москва, 01.04.2024. В качестве обеспечения иска Генпрокуратуры о взыскании имущества «Макфы» и аффилированных с ...