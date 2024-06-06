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Судебные приставы обратили активы «Макфы» в доход государства

УрБК, Екатеринбург, 29.03.2024. Активы АО «Макфа» обратили в доход государства по иску Генпрокуратуры РФ. Речь идет о доле в уставных капиталах 13 юридических лиц и обыкновенных акциях семи юридических лиц. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова директора Федеральной службы судебных приставов (ФССП РФ) Дмитрия Аристова.

«В рамках исполнительных производств в отношении должников, входящих в группу компаний «Макфа», в доход РФ обращены обыкновенные именные бездокументарные акции семи юридических лиц, а также доли в уставных капиталах 13 юридических лиц», — сказал Д. Аристов.

Напомним, что ранее Генпрокуратура подала в суд иск об обращении в доход РФ имущества «Макфы» в связи с неправомерными действиями собственников бизнеса. Центральный районный суд Челябинска удовлетворил это требование. Областной суд оставил решение без изменения. 16 мая 2024 года управляющая компания «Макфы» перешла в собственность РФ.

Отметим, что АО «Макфа» является лидером рынка макаронных изделий и муки в России.
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