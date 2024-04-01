Приставы арестовали имущество всех предприятий по иску против «Макфы»

УрБК, Москва, 03.04.2024. Генпрокуратура оценила стоимость изымаемого у «Макфы» и аффилированных с ней компаний в ...01.04.2024 По иску Генпрокуратуры против «Макфы» приставы арестовали активы на 100 трлн рублей
УрБК, Москва, 01.04.2024. В качестве обеспечения иска Генпрокуратуры о взыскании имущества «Макфы» и аффилированных с ...29.03.2024 В суд поступил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства компании «Макфа»
УрБК, Екатеринбург, 29.03.2024. В Центральный районный суд Челябинска поступил иск от Генпрокуратуры о национализации ...30.06.2020 В Екатеринбурге судебные приставы арестовали Mercedes-Benz за долг по кредиту в размере 169 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 30.06.2020. Судебные приставы Свердловской области наложили арест на автомобиль Mercedes-Benz, ...15.03.2019 В Екатеринбурге задержали депутата Госдумы Вадима Белоусова по подозрению в получении взятки в размере 3,5 млрд рублей
УрБК, Москва, 15.03.2019. Следственный комитет РФ просит Ленинский суд Екатеринбурга арестовать депутата Госдумы от ...