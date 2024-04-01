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Приставы арестовали имущество всех предприятий по иску против «Макфы»

УрБК, Москва, 04.04.2024. Для обеспечения иска Генпрокуратуры о национализации бизнес-группы экс-депутата Госдумы Вадима Белоусова и экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича (основным активом которой является АО «Макфа», крупнейший российский производитель макаронных изделий) судебные приставы-исполнители наложили арест на имущество всех указанных в иске компаний, пишет ТАСС.

«Судебные приставы-исполнители сегодня ввели обеспечительные меры в Челябинске и остальных регионах, что существенно влияет на работу всех обособленных подразделений «Макфы», указанных в постановлении, а также крупнейшего частного акционерного общества «Каланчакский комбинат хлебопродуктов» в Херсонской области и других предприятий, которые перечислены в постановлении суда Челябинска», — цитирует агентство представляющего интересы В. Белоусова и М. Юревича адвоката Игоря Трунова. Он подчеркнул, что «крупнейшее производство макарон заблокировано и к настоящему времени под угрозой остановки».

Как писал УрБК, 29 марта 2024 года Генпрокуратура подала в суд иск о национализации бизнес-империи М. Юревича и В. Белоусова на том основании, что создавали они ее, работая в госструктурах, и могли влиять на бизнес с помощью своих властных полномочий. Оба давно находятся за рубежом.

АО «Макфа» является лидером рынка макаронных изделий и муки в России, а также основным активом бизнес-группы М. Юревича и В. Белоусова, куда входит более трех десятков компаний, в том числе и екатеринбургский хлебокомбинат «Смак».

Обеспечительные меры судебных приставов коснулись 34 указанных в иске предприятий. По словам И. Трунова, данная мера — удар по продовольственной безопасности России, ведь комплекс предприятий «Макфа» производит около 30% макарон в стране, а из-за действий приставов производство замедляется.

Однако постановление судебных приставов запрещает полностью или частично останавливать производственные и технологические процессы. Оно же не разрешает выплачивать дивиденды, вознаграждения, распределять прибыль и увольнять сотрудников предприятий.
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