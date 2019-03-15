В суд поступил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства компании «Макфа»

УрБК, Москва, 15.03.2019. Следственный комитет РФ просит Ленинский суд Екатеринбурга арестовать депутата Госдумы от ...27.04.2011 Губернатор Челябинской области Михаил Юревич отчитался о своих доходах за 2010 год
УрБК, Челябинск, 27.04.2011. Губернатор Челябинской области Михаил Юревич опубликовал сведения о своих доходах за 2010 ...06.05.2010 За 2009 год губернатор Челябинской области Михаил Юревич заработал 2 млн. 169 тысяч рублей
УрБК, Челябинск, 06.05.2010. Губернатор Челябинской области Михаил Юревич в соответствии с указом Президента РФ ...12.04.2010 Глава города Челябинска Михаил Юревич: Ужесточение требований пожарной безопасности может привести к падению промышленного потенциала
УрБК, Челябинск, 12.04.2010. «В связи с ужесточением требований пожарной безопасности, фирмы, которые работают в этой ...23.03.2010 Глава г. Челябинска Михаил Юревич: Назрела потребность в тотальной инвентаризации всего муниципального имущества
УрБК, Челябинск, 23.03.2010. «Жесткая экономия и рациональное использование имеющихся ресурсов должны стать для нас ...