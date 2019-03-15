УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 10:01

В суд поступил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства компании «Макфа»

УрБК, Екатеринбург, 29.03.2024. В Центральный районный суд Челябинска поступил иск от Генпрокуратуры о национализации крупнейшего в РФ производителя макаронных изделий — АО «Макфа» — и аффилированных с ним компаний, пишет ТАСС, ссылаясь на данные картотеки суда.

Предварительное заседание назначено на 9 апреля. Также ответчиками выступают еще более 30 юрлиц и более 10 физлиц, среди которых «Смак», «Новая пятилетка», «Первый хлебокомбинат», «Эм Джи Си Интернэшнл Б.В.», «Арком», «Мишкинский комбинат хлебопродуктов», «Родник», Александр, Валерий, Михаил и Наталья Юревичи, Владилен Фуфаров.

Как пишет «Коммерсантъ», поводом для преследования могла стать коррупционная составляющая. По версии прокуратуры, ответчики Михаил Юревич и Вадим Белоусов занимались бизнесом, работая в госструктурах, и могли использовать свое положение для решения бизнес-вопросов.

«Главные ответчики Михаил Юревич и Вадим Белоусов, работая в органах госвласти, в течение многих лет нарушали установленные антикоррупционным законодательством запреты и ограничения. Отметим, что господин Юревич с 2000 по 2005 год являлся депутатом Госдумы, затем до 2010 года был главой Челябинска, а впоследствии до 2014 года занимал пост губернатора Челябинской области. В свою очередь, Вадим Белоусов с 2011 по 2023 год был депутатом трех созывов Госдумы», — сообщает «Коммерсантъ».

Со ссылкой на собственные источники издание утверждает, что М. Юревич и В. Белоусов в настоящее время находятся за рубежом, и ежегодно им переводится из РФ 2 млрд руб.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
15.03.2019 В Екатеринбурге задержали депутата Госдумы Вадима Белоусова по подозрению в получении взятки в размере 3,5 млрд рублей

УрБК, Москва, 15.03.2019. Следственный комитет РФ просит Ленинский суд Екатеринбурга арестовать депутата Госдумы от ...

27.04.2011 Губернатор Челябинской области Михаил Юревич отчитался о своих доходах за 2010 год

УрБК, Челябинск, 27.04.2011. Губернатор Челябинской области Михаил Юревич опубликовал сведения о своих доходах за 2010 ...

06.05.2010 За 2009 год губернатор Челябинской области Михаил Юревич заработал 2 млн. 169 тысяч рублей

УрБК, Челябинск, 06.05.2010. Губернатор Челябинской области Михаил Юревич в соответствии с указом Президента РФ ...

12.04.2010 Глава города Челябинска Михаил Юревич: Ужесточение требований пожарной безопасности может привести к падению промышленного потенциала

УрБК, Челябинск, 12.04.2010. «В связи с ужесточением требований пожарной безопасности, фирмы, которые работают в этой ...

23.03.2010 Глава г. Челябинска Михаил Юревич: Назрела потребность в тотальной инвентаризации всего муниципального имущества

УрБК, Челябинск, 23.03.2010. «Жесткая экономия и рациональное использование имеющихся ресурсов должны стать для нас ...

Популярные новости
04.03.2024В «Эксперт РА» спрогнозировали в 2024 году уход с российского рынка 15 банков27.03.2024В Екатеринбурге мошенники убедили мужчину перевести им более 7 млн рублей06.03.2024В Екатеринбурге в рамках паблик-арт-программы «ЧО» в поддержку фонда «Антон тут рядом» продано 350 открыток01.03.2024Мартовские изменения06.03.2024Количество одобрений заявок на кредиты в РФ может снизиться на 20-30% из-за нового условия оценки клиента
Архив новостей
Март 2024 (646)
Февраль 2024 (666)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (654)
Ноябрь 2023 (701)
Октябрь 2023 (734)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18