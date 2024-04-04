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Вчера, 16:22

«Смак»: Предприятие продолжает работу в штатном режиме

УрБК, Екатеринбург, 05.04.2024. Один из крупнейших хлебокомбинатов Екатеринбурга «Смак» объявил, что предприятие продолжает работать в плановом режиме, технологические процессы останавливать не будут. Сообщение об этом размещено на сайте предприятия.

«Уважаемые работники, уведомляем вас, что предприятие продолжает работу в штатном режиме! Условия труда, режима и оплаты труда сохраняются. Выплата заработной платы будет произведена в установленные сроки. Остановка технологического процесса не планируется», — говорится в сообщении.

Напомним, что «Смак» фигурирует в иске Генпрокуратуры о национализации бизнес-группы экс-депутата Госдумы Вадима Белоусова и экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича (основным активом которой является АО «Макфа», крупнейший российский производитель макаронных изделий).

Ранее УрБК писал о том, что судебные приставы-исполнители наложили арест на имущество всех указанных в иске компаний (в том числе и на имущество «Смака»), а адвокат В. Белоусова и М. Юревича заявил, что данная мера может повлиять на работу предприятий, что негативно отразится на продовольственной безопасности страны, ведь «Макфа» является лидером рынка макаронных изделий и муки в России.
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