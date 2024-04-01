Генпрокуратура оценила изымаемые по иску против «Макфы» активы в 46 млрд рублей

УрБК, Москва, 01.04.2024. В качестве обеспечения иска Генпрокуратуры о взыскании имущества «Макфы» и аффилированных с ...29.03.2024 В суд поступил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства компании «Макфа»
УрБК, Екатеринбург, 29.03.2024. В Центральный районный суд Челябинска поступил иск от Генпрокуратуры о национализации ...28.09.2018 Генпрокуратура проверит информацию Банка России о признаках финансовой пирамиды в группе «Кэшбери»
УрБК, Москва, 28.09.2018. Генпрокуратура проверит информацию ЦБ РФ о наличии признаков финансовой пирамиды в ...18.04.2017 В России с чиновников с сомнительными доходами взыскали имущество на 2 млрд рублей
УрБК, Москва, 18.04.2017. Генпрокуратура России с 2013 года добилась взыскания 2 млрд руб. с государственных ...08.12.2016 Генпрокуратура оценила ущерб от коррупции в РФ в 2016 году в 44 млрд рублей
УрБК, Москва, 08.12.2016. Генпрокуратура оценила ущерб от коррупции в РФ в 2016 году в 44 млрд руб. или в 10% от общей ...