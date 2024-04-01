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Генпрокуратура оценила изымаемые по иску против «Макфы» активы в 46 млрд рублей

УрБК, Москва, 03.04.2024. Генпрокуратура оценила стоимость изымаемого у «Макфы» и аффилированных с ней компаний в пользу государства имущества в 46 млрд руб., пишет ТАСС, ссылаясь на адвоката управляющей компании «Макфа» (УК «М-Групп», один из ответчиков) Павла Хлюстова.

«Генпрокуратура не указывала в своем иске 100 трлн рублей. Это, видимо, оценил соответствующее имущество непосредственный пристав. Сумма, которую указала Генеральная прокуратура, существенно меньше, они оценивают изымаемое имущество на сумму порядка 46 млрд руб.», — цитирует его агентство.

Ранее сообщалось, что в качестве обеспечения иска Генпрокуратуры о взыскании имущества «Макфы» и аффилированных с ней компаний в пользу государства судебный пристав-исполнитель арестовал счета ряда лиц, аффилированных с ответчиками по иску, и сумма арестованных активов составила 100 трлн руб.

Напомним, что 29 марта 2024 года, как писал УрБК, Генпрокуратура подала в суд иск о национализации бизнес-империи М. Юревича и В. Белоусова на том основании, что создавали они ее, работая в госструктурах, и могли влиять на бизнес с помощью своих властных полномочий. Оба давно находятся за рубежом.

АО «Макфа» является лидером рынка макаронных изделий и муки в России, а также основным активом бизнес-группы челябинских бизнесменов и политиков Михаила Юревича и Вадима Белоусова, куда входит еще 26 компаний, в том числе и екатеринбургский хлебокомбинат «Смак».
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