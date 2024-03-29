По иску Генпрокуратуры против «Макфы» приставы арестовали активы на 100 трлн рублей

УрБК, Екатеринбург, 29.03.2024. В Центральный районный суд Челябинска поступил иск от Генпрокуратуры о национализации ...22.04.2015 В отношении гендиректора МУП «Екатеринбургэнерго» возбуждено 36 уголовных дел
УрБК, Екатеринбург, 22.04.2015. Судебные приставы вынесли постановления о возбуждении 36 уголовных дел в отношении ...05.08.2014 Судебные приставы в счет погашения долгов арестовали 77 единиц автотранспорта из парка МУП «Екатеринбургэнерго»
УрБК, Екатеринбург, 05.08.2014. Судебные приставы 31 июля составили акт описи и ареста на автотранспорт МУП ...30.08.2013 Судебный пристав-исполнитель из Екатеринбурга обвиняется в служебном подлоге
УрБК, Екатеринбург, 30.08.2013. Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура выявила грубые нарушения при ...03.11.2009 За январь — октябрь 2009 года мировыми судами Екатеринбурга удовлетворено 44 исковых заявления прокурора в интересах РФ
УрБК, Екатеринбург, 03.11.2009. Мировым судьей Орджоникидзевского района Екатеринбурга удовлетворены исковые требования ...