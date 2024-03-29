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По иску Генпрокуратуры против «Макфы» приставы арестовали активы на 100 трлн рублей

УрБК, Москва, 01.04.2024. В качестве обеспечения иска Генпрокуратуры о взыскании имущества «Макфы» и аффилированных с ней компаний в пользу государства судебный пристав-исполнитель арестовал счета ряда лиц, аффилированных с ответчиками по иску. Сумма арестованных активов составила 100 трлн руб., пишет ТАСС, ссылаясь на постановление пристава.

«Постановлением судебного пристава-исполнителя наложен арест на денежные средства должника Чигинцева Максима Николаевича, находящиеся на шести рублевых, в евро и долларах США счетах, открытых в ООО «Цифра банк». Данный документ уже направлен в кредитное учреждение для его незамедлительного исполнения. Общая сумма наложения ареста на денежные средства должника составляет 100 трлн руб.», — цитирует ТАСС документ.

АО «Макфа» является лидером рынка макаронных изделий и муки в России, а также основным активом бизнес-группы челябинских бизнесменов и политиков Михаила Юревича и Вадима Белоусова, куда входит еще 26 компаний, в том числе и екатеринбургский хлебокомбинат «Смак».

29 марта, как писал УрБК, Генпрокуратура подала в суд иск о национализации бизнес-империи М. Юревича и В. Белоусова на том основании, что создавали они ее, работая в госструктурах, и могли влиять на бизнес с помощью своих властных полномочий. Оба давно находятся за рубежом.

«Ведущий адвокат по делу Игорь Трунов, представляющий интересы Юревича и Белоусова, подтвердил ТАСС подлинность постановления судебного пристава-исполнителя. Но усомнился в подсчетах суммы активов. Он пояснил, что доходы федерального бюджета России в 2024 году были запланированы в объеме 35 трлн руб., что в три раза ниже суммы, заявленной в иске Генпрокуратуры», — приводит ТАСС позицию стороны защиты.
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