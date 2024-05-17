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Сегодня, 15:02

Минфин планирует продавать изъятые государством активы

Изъятые в пользу государства активы в будущем планируется приватизировать. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге (ПМЭФ).

«Эти активы находятся в казне, передали в казну, и мы их будем реализовывать. Такие задачи Росимуществу поставлены. Не держать, не управлять», — видеозапись с выступлением А. Силуанова опубликовал Telegram-канал «На видео видно».

Присутствующая на дискуссии глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина выразила сомнение в том, что кто-то из российского бизнес-сообщества выразит желание покупать активы, которые до этого были изъяты государством у коммерческой организации.

Напомним, что, в частности, ООО «Управляющая компания «М-групп», которое проходило ответчиком по делу «Макфы» и управляет этой компанией, стало собственностью Российской Федерации.

Ранее в Центральный районный суд Челябинска поступил иск от Генпрокуратуры о национализации крупнейшего в РФ производителя макаронных изделий — АО «Макфа» — и аффилированных с ним компаний.
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