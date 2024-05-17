Минфин планирует продавать изъятые государством активы

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УрБК, Екатеринбург, 29.03.2024. В Центральный районный суд Челябинска поступил иск от Генпрокуратуры о национализации ...