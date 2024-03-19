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Сегодня, 10:42

Российские автодилеры пожаловались в ФАС на производителей

УрБК, Москва, 03.06.2024. Ассоциация «Российские автодилеры» (РоАД) направила в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России письмо с просьбой проверить деятельность производителей и дистрибьюторов автомобилей. Об этом пишут «Ведомости».

По данным издания, РоАД просят ведомство «проверить договоры между производителями, дистрибуторами автотехники и продавцами машин на предмет наличия «элементов монополизма», а также недобросовестной конкуренции и дискриминации дилеров.

Ранее УрБК писал о том, что на российском авторынке могут начаться «ценовые войны» в случае стагнации рынка. Причиной этому может послужить сохранение ключевой ставки ЦБ РФ на текущем уровне.
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