Российские автодилеры пожаловались в ФАС на производителей

УрБК, Москва, 19.03.2024. Автодилеры не исключают, что на российском автомобильном рынке начнутся «ценовые войны», ...14.02.2024 РОАД: Дефицит легковых автомобилей на российском рынке преодолен
УрБК, Москва, 14.02.2024. Дефицит легковых автомобилей, который наблюдался на российском авторынке в 2022 году, уже ...18.01.2024 Доля китайских брендов на авторынке РФ составляет 50%
УрБК, Москва, 18.01.2024. Доля автомобилей китайского производства на российском авторынке составляет 50%, пишет ТАСС, ...29.10.2021 Российские дилеры ожидают падения продаж на российском авторынке в октябре
УрБК, Москва, 29.10.2021. Дилеры прогнозируют падение продаж автомобилей в России по итогам октября. Тому способствуют ...03.04.2020 Российские автодилеры попросили включить их в число жертв от коронавирусной инфекции
УрБК, Москва, 03.04.2020. Ассоциация автодилеров (РоАД) написала письмо председателю правительства РФ Михаилу Мишустину ...