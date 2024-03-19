Российские автодилеры пожаловались в ФАС на производителей

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РОАД: Дефицит легковых автомобилей на российском рынке преодолен

УрБК, Москва, 14.02.2024. Дефицит легковых автомобилей, который наблюдался на российском авторынке в 2022 году, уже ...

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