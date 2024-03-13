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Вчера, 13:57

Автодилеры ожидают «ценовые войны» на российском рынке автомобилей

УрБК, Москва, 19.03.2024. Автодилеры не исключают, что на российском автомобильном рынке начнутся «ценовые войны», пишут «Известия».

«К фундаментальным причинам роста или продолжения стабилизации цен относится ключевая ставка. В случае ее сохранения на текущем уровне мы можем увидеть не просто нормализацию цен, но и «ценовые войны» производителей в случае стагнации рынка», — цитирует издание гендиректора дилерского холдинга «Автодом» Андрея Ольховского.

При этом автомобили, проходящие таможенную очистку в странах ЕАЭС, будут постепенно дорожать, полагает эксперт. Их доля в общем объеме авторынка РФ составляет 12-15%.

Ранее УрБК писал, что средняя стоимость автомобилей с пробегом в Екатеринбурге в январе-феврале 2024 года составила 1,3 млн руб. Это на 4% меньше по сравнению с ноябрем-декабрем 2023 года.
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