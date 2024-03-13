Автодилеры ожидают «ценовые войны» на российском рынке автомобилей

УрБК, Екатеринбург, 13.03.2024. Средняя стоимость автомобилей с пробегом в Екатеринбурге в январе-феврале 2024 года ...28.02.2024 В январе 2024 года в России было выдано 17 тыс. кредитов на покупку автомобилей с пробегом
УрБК, Москва, 28.02.2024. В январе 2024 года россияне взяли 17 тыс. кредитов на покупку подержанных автомобилей. Их ...24.01.2024 Китайские автомобили в России подорожали на 11% в 2023 году
УрБК, Москва, 24.01.2024. По итогам 2023 года автомобили китайского производства подорожали в России на 11%, до 3,3 млн ...16.03.2023 Ввоз автомобилей с пробегом из-за рубежа в Екатеринбурге вырос на 113%
УрБК, Екатеринбург, 16.03.2023. Количество объявлений о продаже автомобилей с пробегом из-за рубежа на платформе «Авито ...11.02.2022 В Челябинске средняя цена автомобилей с пробегом на вторичном рынке составила почти 670 тыс. рублей
УрБК, Челябинск, 11.02.2022. В Челябинске автомобили с пробегом на вторичном рынке в начале года подорожали на 11,7% по ...