Автодилеры ожидают «ценовые войны» на российском рынке автомобилей

УрБК, Екатеринбург, 13.03.2024. Средняя стоимость автомобилей с пробегом в Екатеринбурге в январе-феврале 2024 года ...

Средняя стоимость автомобилей с пробегом в Екатеринбурге снизилась на 4%

В январе 2024 года в России было выдано 17 тыс. кредитов на покупку автомобилей с пробегом

УрБК, Москва, 28.02.2024. В январе 2024 года россияне взяли 17 тыс. кредитов на покупку подержанных автомобилей. Их ...