ФНС: 0,3% российских налогоплательщиков получили доходы свыше 10 млн рублей в 2023 году

Минфин внес в правительство пакет поправок в закон о бюджете, Налоговый и Бюджетный кодексы

УрБК, Москва, 10.08.2021. Федеральная налоговая служба (ФНС) России ожидает, что в 2021 году объем налоговых ...

По прогнозам ФНС, налоговые поступления в российский бюджет в 2021 году составят 25,5 трлн рублей

УрБК, Екатеринбург, 20.01.2016. По итогам работы за 2015 год с территории Свердловской области в консолидированный ...

За 2015 год с территории Свердловской области в бюджет РФ поступило 244,5 млрд рублей

Свердловская область заплатила налогов в бюджет РФ на 23,9 млрд. рублей больше, чем в прошлом году

УрБК, Екатеринбург, 22.08.2011. За первые семь месяцев 2011 года со всей Свердловской области в бюджетную систему ...