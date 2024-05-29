УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 12:02

ФНС: 0,3% российских налогоплательщиков получили доходы свыше 10 млн рублей в 2023 году

УрБК, Москва, 31.05.2024. В 2023 году доходы свыше 10 млн руб. в год получили 167 тыс. россиян (0,3% от общего объема плательщиков НДФЛ). Общий объем поступлений в бюджет от уплаты ими налога на добавленную стоимость составил 1,2 трлн руб., или 19% от всех подобных поступлений. Соответствующие данные представила Федеральная налоговая служба (ФНС), пишут «Ведомости».

82,1% (53,6 млн человек) российских плательщиков НДФЛ получили в 2023 году годовой доход до 1 млн руб. до вычета налога, пишет издание. Поступления в бюджет от уплаты ими НДФЛ достигли 2,5 трлн руб., 38% от всех поступлений. Аналогичную сумму составили поступления от россиян с годовыми доходами от 1 млн до 5 млн руб. Таковых в России 11,2 млн человек, что составляет 17,1% от всех плательщиков подоходного налога.

Ранее УрБК писал о том, что правительство РФ одобрило разработанный Минфином пакет законопроектов, содержащих поправки в закон о бюджете, Налоговый и Бюджетный кодексы. В частности, в России будет действовать прогрессивная шкала НДФЛ со ставками от 13% до 18%.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
29.05.2024 Минфин внес в правительство пакет поправок в закон о бюджете, Налоговый и Бюджетный кодексы

УрБК, Москва, 29.05.2024. Минфин РФ внес в федеральное правительство пакет законопроектов, призванных усовершенствовать ...

10.08.2021 По прогнозам ФНС, налоговые поступления в российский бюджет в 2021 году составят 25,5 трлн рублей

УрБК, Москва, 10.08.2021. Федеральная налоговая служба (ФНС) России ожидает, что в 2021 году объем налоговых ...

20.01.2016 За 2015 год с территории Свердловской области в бюджет РФ поступило 244,5 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 20.01.2016. По итогам работы за 2015 год с территории Свердловской области в консолидированный ...

22.08.2011 Свердловская область заплатила налогов в бюджет РФ на 23,9 млрд. рублей больше, чем в прошлом году

УрБК, Екатеринбург, 22.08.2011. За первые семь месяцев 2011 года со всей Свердловской области в бюджетную систему ...

28.03.2011 В 2011 году объем поступлений в консолидированный бюджет Свердловской области вырос на 18,3%

УрБК, Екатеринбург, 28.03.2011. В консолидированный бюджет Свердловской области за январь — февраль 2011 года поступило ...

Популярные новости
08.05.2024Чаты раздора03.05.2024Пасхальный перезвон, русский фарфор и провинциальные города02.05.2024Майские изменения08.05.2024Налоговая инспекция напомнила жителям Свердловской области о порядке уплаты налога на доходы с банковских вкладов в 2024 году08.05.2024История эвакуации Эрмитажа, бумажные звери, новые шедевры
Архив новостей
Май 2024 (664)
Апрель 2024 (699)
Март 2024 (664)
Февраль 2024 (665)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (653)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18