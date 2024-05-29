ФНС: 0,3% российских налогоплательщиков получили доходы свыше 10 млн рублей в 2023 году

УрБК, Москва, 29.05.2024. Минфин РФ внес в федеральное правительство пакет законопроектов, призванных усовершенствовать ...10.08.2021 По прогнозам ФНС, налоговые поступления в российский бюджет в 2021 году составят 25,5 трлн рублей
УрБК, Москва, 10.08.2021. Федеральная налоговая служба (ФНС) России ожидает, что в 2021 году объем налоговых ...20.01.2016 За 2015 год с территории Свердловской области в бюджет РФ поступило 244,5 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 20.01.2016. По итогам работы за 2015 год с территории Свердловской области в консолидированный ...22.08.2011 Свердловская область заплатила налогов в бюджет РФ на 23,9 млрд. рублей больше, чем в прошлом году
УрБК, Екатеринбург, 22.08.2011. За первые семь месяцев 2011 года со всей Свердловской области в бюджетную систему ...28.03.2011 В 2011 году объем поступлений в консолидированный бюджет Свердловской области вырос на 18,3%
УрБК, Екатеринбург, 28.03.2011. В консолидированный бюджет Свердловской области за январь — февраль 2011 года поступило ...