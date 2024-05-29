УрБК, Москва, 31.05.2024. В 2023 году доходы свыше 10 млн руб. в год получили 167 тыс. россиян (0,3% от общего объема ...

ФНС: 0,3% российских налогоплательщиков получили доходы свыше 10 млн рублей в 2023 году

Минфин внес в правительство пакет поправок в закон о бюджете, Налоговый и Бюджетный кодексы

УрБК, Москва, 10.08.2021. Федеральная налоговая служба (ФНС) России ожидает, что в 2021 году объем налоговых ...

По прогнозам ФНС, налоговые поступления в российский бюджет в 2021 году составят 25,5 трлн рублей

Свердловская область заплатила налогов в бюджет РФ на 23,9 млрд. рублей больше, чем в прошлом году

УрБК, Екатеринбург, 22.08.2011. За первые семь месяцев 2011 года со всей Свердловской области в бюджетную систему ...