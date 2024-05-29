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Вчера, 16:02

РСПП предложил убрать ставку НДФЛ в 22%

УрБК, Москва, 04.06.2024. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предлагает ограничить прогрессивную шкалу НДФЛ 18%, а не 22%, как указано в пакете налоговых поправок Минфина. Об этом заявил глава РСПП Александр Шохин в интервью РБК.

Ранее УрБК писал о том, что Минфин разработал ряд законопроектов, содержащих поправки в закон о бюджете, Налоговый и Бюджетный кодексы. В частности, речь идет о введении прогрессивной шкалы НДФЛ для тех, чей годовой доход превышает 2,4 млн руб. (около 2 млн россиян из 146,2 млн человек).

Так, налогоплательщики с доходом в диапазоне 2,4-5 млн руб. будут платить 15% НДФЛ, с доходом 5-20 млн руб. — 18%, а с доходом свыше 50 млн руб. в год — 22%. При этом повышенная ставка налога будет взиматься только с суммы, превышающей порог в 2,4 млн руб.

Россияне с доходом ниже 2,4 млн руб. будут платить НДФЛ 13%. 3 июня разработанный Минфином пакет законопроектов был внесен в Госдуму.

«Ставок НДФЛ станет слишком много — целых пять: 13%, 15%, 18%, 20% и 22%. Неочевидно, что нужно делать такую длинную шкалу ставок и более радикально повышать ставку НДФЛ до 22%. Такая длинная шкала с достаточно высокой предельной ставкой будет способствовать усложнению администрирования и уходу граждан с высокими доходами в серую зону, что приведет к размытию налоговой базы», — считает А. Шохин. В качестве компромисса он предложил ограничить шкалу НДФЛ 18%.
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