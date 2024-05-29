РСПП предложил убрать ставку НДФЛ в 22%

УрБК, Москва, 29.05.2024. Минфин РФ внес в федеральное правительство пакет законопроектов, призванных усовершенствовать ...17.09.2020 Повышение ставки НДФЛ коснется до 1% российских работников
УрБК, Москва, 17.09.2020. Повышенная ставка НДФЛ для высоких доходов, вводимая в России с 2021 года, коснется, по ...22.06.2017 Госдума может рассмотреть введение прогрессивной шкалы НДФЛ
УрБК, Москва, 22.06.2017. В Государственную думу РФ внесен законопроект о введении прогрессивной шкалы налога на доходы ...21.11.2016 Правительство РФ рассматривает вопрос о введении прогрессивной шкалы НДФЛ
Правительство РФ прорабатывает вопрос о введении прогрессивной шкалы НДФЛ, эта мера позволит эффективно бороться с ...21.11.2016 Правительство РФ рассматривает вопрос о введении прогрессивной шкалы НДФЛ
УрБК, Москва, 21.11.2016. Правительство РФ прорабатывает вопрос о введении прогрессивной шкалы НДФЛ, эта мера позволит ...