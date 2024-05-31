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Вчера, 17:55

Пакет налоговых поправок Минфина внесен в Госдуму

Разработанный Минфином пакет законопроектов, содержащих поправки в закон о бюджете, Налоговый и Бюджетный кодексы, внесен в Госдуму, пишет РИА «Новости», ссылаясь на главу комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова.

Ранее УрБК писал о том, что Минфин разработал ряд законопроектов, призванных усовершенствовать налоговую систему России. 30 мая инициативу Минфина одобрило правительство РФ.

По словам А. Макарова, законопроекты (в пакете их пять) рассмотрят в течение 30 дней. Документы вносят изменения в Бюджетный кодекс, в закон о ежегодной выплате работающим родителям, в закон о пенсионном обеспечении военнослужащих и в налоговую систему в целом.

«До рассмотрения законопроектов в первом чтении мы предполагаем провести специальные встречи с экспертами, экспертные советы, чтобы обсудить вопросы, в каком направлении необходимо корректировать, если есть необходимость корректировать, законы, чем их целесообразно было бы дополнить. Все эти вопросы, как и все заседания комитета по бюджету будут транслироваться в сети интернет и поэтому будут проходить максимально открыто и публично», — отметил глава комитета.
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