Минфин внес в Госдуму поправки к законопроекту о модернизации налоговой системы

УрБК, Москва, 18.06.2024. Разработанный Минфином пакет законопроектов, содержащих поправки в закон о бюджете, Налоговый ...03.06.2024 Пакет налоговых поправок Минфина внесен в Госдуму
УрБК, Москва, 03.06.2024. Разработанный Минфином пакет законопроектов, содержащих поправки в закон о бюджете, Налоговый ...31.05.2024 Правительство РФ одобрило пакет налоговых поправок Минфина
УрБК, Москва, 31.05.2024. На заседании, состоявшемся 30 мая 2024 года, правительство РФ одобрило разработанный Минфином ...29.05.2024 Правительство РФ рассмотрит пакет налоговых поправок Минфина 30 мая 2024 года
УрБК, Москва, 29.05.2024. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила внесенный Минфином пакет ...29.05.2024 Минфин внес в правительство пакет поправок в закон о бюджете, Налоговый и Бюджетный кодексы
УрБК, Москва, 29.05.2024. Минфин РФ внес в федеральное правительство пакет законопроектов, призванных усовершенствовать ...