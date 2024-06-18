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Сегодня, 12:05

Минфин внес в Госдуму поправки к законопроекту о модернизации налоговой системы

После первого чтения законопроекта о пакете поправок в закон о бюджете, Налоговый и Бюджетный кодексы правительство РФ внесло в Госдуму ряд доработок и предложений. Об этом сообщает пресс-служба Минфина РФ.

«Правительство РФ внесло в Государственную думу РФ поправки к законопроекту о модернизации налоговой системы ко второму чтению. Были учтены предложения бизнеса и парламентариев, озвученные во время общественных обсуждений законопроекта. Часть поправок будут внесены непосредственно депутатами, многие из которых поддерживаются, в том числе касающихся северных надбавок при расчете ставки НДФЛ и другие», — заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

По его словам, решение по поводу федерального инвестиционного налогового вычета на данном этапе будет оформлено в виде постановления правительства РФ, проект которого будет представлен в комитет по бюджету и налогам Госдумы РФ до второго чтения налогового пакета Минфина, которое состоится 9 июля.

Ко второму чтению законопроекта в Госдуме Минфин разработал 13 поправок. В их число вошли, к примеру, индексация ставок на подакцизные товары на уровень инфляции в 4%, уточнение расчета НДФЛ, корректировка параметров НДПИ на добычу угля и руды, изменения по уплате госпошлин, повышение налога на процессинговые центры букмекеров в три раза.

Напомним, что Минфин разработал ряд законопроектов, призванных усовершенствовать налоговую систему России. В частности, министерство предложило масштабировать принцип прогрессии в НДФЛ, увеличить налог на прибыль до 25%, изменить подход к налогообложению МСП. 30 мая инициативу одобрило правительство РФ. 20 июня законопроект был принят Госдумой в первом чтении.
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