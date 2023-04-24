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Минфин внес в правительство пакет поправок в закон о бюджете, Налоговый и Бюджетный кодексы

УрБК, Москва, 29.05.2024. Минфин РФ внес в федеральное правительство пакет законопроектов, призванных усовершенствовать налоговую систему России. Об этом сообщает официальный Telegram-канал ведомства.

«Минфин внес в правительство РФ пакет законопроектов, включающий в себя поправки в Закон о бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, а также поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы», — говорится в сообщении Минфина. Поправки могут быть приняты федеральным парламентом до летних каникул.

«Интерфакс» выделил три главных изменения: «масштабирование принципа прогрессии в НДФЛ — сразу пять градаций годового дохода и пять ставок вместо нынешних двух, повышение налога на прибыль с 20% до 25%, а также существенное изменение подхода к налогообложению МСП (с целью убрать экономический смысл «дробления» бизнеса».

Прогрессивная шкала НДФЛ коснется тех, чей годовой доход превышает 2,4 млн руб. (около 2 млн россиян). Налогоплательщики с доходом в диапазоне 2,4-5 млн руб. будут платить 15% НДФЛ, с доходом 5-20 млн руб. — 18%, а с доходом свыше 50 млн руб. в год — 22%. При этом повышенная ставка налога будет взиматься только с суммы, превышающей порог в 2,4 млн руб. Россияне с доходом ниже 2,4 млн руб. будут платить НДФЛ 13%.

Также среди предложений Минфина налоговые вычеты для физических и юридических лиц, налоговая амнистия на 2022-2024 годы, изменение рентной нагрузки для добывающих компаний с параллельной отменой экспортных курсовых пошлин и другие.

«Принятие предлагаемых изменений позволит обеспечить стабильные и предсказуемые условия для граждан, бизнеса и регионов на ближайшие 6 лет», — отметил министр финансов Антон Силуанов.
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