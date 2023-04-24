Минфин внес в правительство пакет поправок в закон о бюджете, Налоговый и Бюджетный кодексы

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Минфин РФ: Повышение НДФЛ для уехавших сотрудников не коснется работающих по трудовому договору

Повышение НДФЛ до 30% для уехавших из страны россиян не коснется работающих по трудовому договору сотрудников. Об этом ...

Минфин РФ: Повышение НДФЛ для уехавших сотрудников не коснется работающих по трудовому договору

УрБК, Москва, 24.04.2023. Повышение НДФЛ до 30% для уехавших из страны россиян не коснется работающих по трудовому ...

Минфин предложил снизить ставку НДФЛ для иностранцев до 13%

УрБК, Москва, 30.05.2019. Правительство РФ рассматривает вопрос об уравнивании ставок на налог на доходы физических лиц ...

Госдума может рассмотреть введение прогрессивной шкалы НДФЛ

УрБК, Москва, 22.06.2017. В Государственную думу РФ внесен законопроект о введении прогрессивной шкалы налога на доходы ...

Уволенные топ-менеджеры будут платить НДФЛ с выходного пособия

УрБК, Москва, 15.10.2010. Топ-менеджеры после увольнения начнут платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) со своего ...