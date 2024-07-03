Госдума РФ приняла закон о прогрессивной шкале НДФЛ

Материалы по теме

Госдума РФ приняла во втором чтении законопроект об изменении налоговой системы

УрБК, Москва, 09.07.2024. Государственная дума РФ приняла во втором чтении законопроект об изменении налоговой системы. ...

В проект налоговой модернизации Минфина внесено 225 поправок

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять во втором чтении законопроект о пакете поправок в закон о ...

В проект налоговой модернизации Минфина внесено 225 поправок

УрБК, Москва, 09.07.2024. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять во втором чтении законопроект о ...

Минфин внес в Госдуму поправки к законопроекту о модернизации налоговой системы

УрБК, Москва, 03.07.2024. После первого чтения законопроекта о пакете поправок в закон о бюджете, Налоговый и Бюджетный ...

Пакет налоговых поправок Минфина будет принят в августе 2024 года

УрБК, Москва, 18.06.2024. Разработанный Минфином пакет законопроектов, содержащих поправки в закон о бюджете, Налоговый ...