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Сегодня, 12:42

Госдума РФ приняла закон о прогрессивной шкале НДФЛ

УрБК, Москва, 10.07.2024. Госдума приняла в третьем чтении законопроект о пакете поправок в закон о бюджете, Налоговый и Бюджетный кодексы, подготовленный Минфином. Одним из нововведений стала прогрессивная шкала налога на доходы физлиц (НДФЛ) со ставками от 13% до 22%, сообщает пресс-служба нижней палаты российского парламента.

«Все дополнительные доходы, которые появятся в связи с введением прогрессивной шкалы налоговой ставки, пойдут в доход федерального бюджета и будут направлены на поддержку тех, кто в этом больше всего нуждается, — семей с детьми, пенсионеров, ветеранов. Увеличатся вложения в инфраструктуру, в строительство жилья, дорог, в развитие наукоемких отраслей и сферы высоких технологий», — заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Ставка НДФЛ не изменится для подавляющего большинства граждан, поясняет пресс-служба Госдумы. В отношении доходов до 2,4 млн руб. в год сохранится ставка 13%. Доход до 5 млн руб. в год будет облагаться по ставке 15%, до 20 млн руб. — 18%, до 50 млн руб. — 20%, выше 50 млн руб. в год — 22%.

Напомним, что Минфин разработал ряд законопроектов, призванных усовершенствовать налоговую систему России. В частности, министерство предложило масштабировать принцип прогрессии в НДФЛ, увеличить налог на прибыль до 25%, изменить подход к налогообложению МСП и другое. Ко второму чтению в законопроект было внесено 225 поправок, после чего накануне, 9 июля, депутаты его одобрили.
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