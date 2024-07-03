Госдума РФ приняла закон о прогрессивной шкале НДФЛ

УрБК, Москва, 09.07.2024. Государственная дума РФ приняла во втором чтении законопроект об изменении налоговой системы. ...Вчера, 15:00 В проект налоговой модернизации Минфина внесено 225 поправок
Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять во втором чтении законопроект о пакете поправок в закон о ...Вчера, 14:44 В проект налоговой модернизации Минфина внесено 225 поправок
УрБК, Москва, 09.07.2024. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять во втором чтении законопроект о ...03.07.2024 Минфин внес в Госдуму поправки к законопроекту о модернизации налоговой системы
УрБК, Москва, 03.07.2024. После первого чтения законопроекта о пакете поправок в закон о бюджете, Налоговый и Бюджетный ...18.06.2024 Пакет налоговых поправок Минфина будет принят в августе 2024 года
УрБК, Москва, 18.06.2024. Разработанный Минфином пакет законопроектов, содержащих поправки в закон о бюджете, Налоговый ...