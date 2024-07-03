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Вчера, 16:43

Госдума РФ приняла во втором чтении законопроект об изменении налоговой системы

УрБК, Москва, 09.07.2024. Государственная дума РФ приняла во втором чтении законопроект об изменении налоговой системы. Документ предусматривает введение многоступенчатой шкалы НДФЛ — от 13 до 22%, пишет «Коммерсантъ»

Так, при доходах от 2,4 млн до 5 млн руб. в год ставка увеличится до 15%, от 5 млн до 20 млн руб. — до 18%, от 20 млн до 50 млн руб. — до 20%, более 50 млн руб. — до 22%. При доходах ниже 2,4 млн руб. в год ставка останется на уровне 13%.

Как ранее писал УрБК, Минфин разработал ряд законопроектов, призванных усовершенствовать налоговую систему России. В частности, министерство предложило масштабировать принцип прогрессии в НДФЛ, увеличить налог на прибыль до 25%, изменить подход к налогообложению МСП. 30 мая инициативу одобрило правительство РФ. 20 июня законопроект был принят Госдумой в первом чтении.
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