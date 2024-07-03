В проект налоговой модернизации Минфина внесено 225 поправок

После первого чтения законопроекта о пакете поправок в закон о бюджете, Налоговый и Бюджетный кодексы правительство РФ ...03.07.2024 Минфин внес в Госдуму поправки к законопроекту о модернизации налоговой системы
УрБК, Москва, 03.07.2024. После первого чтения законопроекта о пакете поправок в закон о бюджете, Налоговый и Бюджетный ...18.06.2024 Пакет налоговых поправок Минфина будет принят в августе 2024 года
УрБК, Москва, 18.06.2024. Разработанный Минфином пакет законопроектов, содержащих поправки в закон о бюджете, Налоговый ...03.06.2024 Пакет налоговых поправок Минфина внесен в Госдуму
УрБК, Москва, 03.06.2024. Разработанный Минфином пакет законопроектов, содержащих поправки в закон о бюджете, Налоговый ...31.05.2024 Правительство РФ одобрило пакет налоговых поправок Минфина
УрБК, Москва, 31.05.2024. На заседании, состоявшемся 30 мая 2024 года, правительство РФ одобрило разработанный Минфином ...