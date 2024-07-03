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Вчера, 14:44

В проект налоговой модернизации Минфина внесено 225 поправок

УрБК, Москва, 09.07.2024. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять во втором чтении законопроект о пакете поправок в закон о бюджете, Налоговый и Бюджетный кодексы, подготовленный Минфином. Всего в документ внесено 225 поправок, из которых 63 — правительственные, пишут «Ведомости».

Напомним, что Минфин разработал ряд законопроектов, призванных усовершенствовать налоговую систему России. В частности, министерство предложило масштабировать принцип прогрессии в НДФЛ, увеличить налог на прибыль до 25%, изменить подход к налогообложению МСП. 30 мая инициативу одобрило правительство РФ. 20 июня законопроект был принят Госдумой в первом чтении.

Ко второму чтению законопроекта в Госдуме Минфин разработал 13 кластеров, содержащих конкретные поправки по тому или иному направлению. В их число вошли, к примеру, индексация ставок на подакцизные товары на уровень инфляции в 4%, уточнение расчета НДФЛ, корректировка параметров НДПИ на добычу угля и руды, изменения по уплате госпошлин, повышение налога на процессинговые центры букмекеров в три раза, преобразование «курортного сбора» в «туристический налог» и другие поправки.

Затем документ был представлен комитету Госдумы по бюджету и налогам. «Законопроект доработан с учетом предложений парламента и бизнеса», — резюмировали в пресс-службе Минфина.
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