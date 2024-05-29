Правительство РФ одобрило пакет налоговых поправок Минфина

УрБК, Москва, 29.05.2024. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила внесенный Минфином пакет ...29.05.2024 Минфин внес в правительство пакет поправок в закон о бюджете, Налоговый и Бюджетный кодексы
УрБК, Москва, 29.05.2024. Минфин РФ внес в федеральное правительство пакет законопроектов, призванных усовершенствовать ...13.03.2024 Комиссия правительства РФ одобрила пакет налоговых поправок
УрБК, Москва, 13.03.2024. Комиссия по законопроектной деятельности правительства РФ одобрила налоговые поправки в сфере ...18.09.2014 Правительство РФ отказалось от введения налога с продаж
УрБК, Москва, 18.09.2014. Правительство РФ отказалось от идеи возвращения налога с продаж, заявил глава Министерства ...17.10.2013 Правительство одобрило новую формулу пенсионной реформы
Правительство РФ одобрило ряд законопроектов, предложенных Министерством труда и социальной защиты РФ, касательно новой ...