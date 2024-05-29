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Правительство РФ одобрило пакет налоговых поправок Минфина

УрБК, Москва, 31.05.2024. На заседании, состоявшемся 30 мая 2024 года, правительство РФ одобрило разработанный Минфином пакет законопроектов, содержащих поправки в закон о бюджете, Налоговый и Бюджетный кодексы. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Ранее УрБК писал о том, что Минфин разработал ряд законопроектов, призванных усовершенствовать налоговую систему России. В тот же день было принято решение о том, что инициативу Минфина правительство рассмотрит 30 мая.

В частности, Минфин предложил масштабировать принцип прогрессии в НДФЛ, увеличить налог на прибыль до 25%, изменить подход к налогообложению МСП. Также среди предложений Минфина налоговые вычеты для физических и юридических лиц, налоговая амнистия на 2022-2024 годы, изменение рентной нагрузки для добывающих компаний с параллельной отменой экспортных курсовых пошлин и другие.
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