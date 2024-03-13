Правительство РФ рассмотрит пакет налоговых поправок Минфина 30 мая 2024 года

УрБК, Москва, 29.05.2024. Минфин РФ внес в федеральное правительство пакет законопроектов, призванных усовершенствовать ...13.03.2024 Комиссия правительства РФ одобрила пакет налоговых поправок
УрБК, Москва, 13.03.2024. Комиссия по законопроектной деятельности правительства РФ одобрила налоговые поправки в сфере ...20.11.2023 Совет Федерации одобрил закон о формировании бюджета на три года
УрБК, Москва, 20.11.2023. Бюджетный комитет Совета Федерации поддержал закон о федеральном бюджете на 2024 год и ...06.12.2022 Президент РФ Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете
УрБК, Москва, 06.12.2022. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о бюджете на 2023 и плановый период 2024-2025 ...25.03.2014 Правительство РФ одобрило пакет поправок ко второму чтению в закон об ОСАГО
УрБК, Москва, 25.03.2014. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила в понедельник пакет ...