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Вчера, 13:39

Правительство РФ рассмотрит пакет налоговых поправок Минфина 30 мая 2024 года

УрБК, Москва, 29.05.2024. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила внесенный Минфином пакет поправок в закон о бюджете, Налоговый и Бюджетный кодексы. Документ будет рассмотрен на заседании правительства РФ 30 мая, пишет официальный Telegram-канал российского кабмина.

Ранее УрБК писал о том, что Минфин разработал пакет законопроектов, призванных усовершенствовать налоговую систему России. Среди них, в частности, поправки в закон о бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, а также изменения в Налоговый и Бюджетный кодексы.

«Далее работа над законопроектом по совершенствованию налоговой системы будет продолжена на площадке Госдумы совместно с парламентом, бизнесом, экспертными и общественными объединениями», — говорится в правительственном сообщении.
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