Правительство РФ рассмотрит пакет налоговых поправок Минфина 30 мая 2024 года

Минфин внес в правительство пакет поправок в закон о бюджете, Налоговый и Бюджетный кодексы

УрБК, Москва, 13.03.2024. Комиссия по законопроектной деятельности правительства РФ одобрила налоговые поправки в сфере ...

Совет Федерации одобрил закон о формировании бюджета на три года

УрБК, Москва, 20.11.2023. Бюджетный комитет Совета Федерации поддержал закон о федеральном бюджете на 2024 год и ...