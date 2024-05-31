Пакет налоговых поправок Минфина внесен в Госдуму

ФНС: 0,3% российских налогоплательщиков получили доходы свыше 10 млн рублей в 2023 году

УрБК, Москва, 31.05.2024. В 2023 году доходы свыше 10 млн руб. в год получили 167 тыс. россиян (0,3% от общего объема ...