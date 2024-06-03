Пакет налоговых поправок Минфина будет принят в августе 2024 года

Разработанный Минфином пакет законопроектов, содержащих поправки в закон о бюджете, Налоговый и Бюджетный кодексы, ...

УрБК, Москва, 03.06.2024. Разработанный Минфином пакет законопроектов, содержащих поправки в закон о бюджете, Налоговый ...

УрБК, Москва, 31.05.2024. На заседании, состоявшемся 30 мая 2024 года, правительство РФ одобрило разработанный Минфином ...

Минфин внес в правительство пакет поправок в закон о бюджете, Налоговый и Бюджетный кодексы

УрБК, Москва, 29.05.2024. Минфин РФ внес в федеральное правительство пакет законопроектов, призванных усовершенствовать ...