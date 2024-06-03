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Пакет налоговых поправок Минфина будет принят в августе 2024 года

УрБК, Москва, 18.06.2024. Разработанный Минфином пакет законопроектов, содержащих поправки в закон о бюджете, Налоговый и Бюджетный кодексы, должен быть принят уже в августе 2024 года. Об этом, как пишет «Коммерсантъ», заявил президент РФ Владимир Путин.

Напомним, что Минфин разработал ряд законопроектов, призванных усовершенствовать налоговую систему России. В частности, министерство предложило масштабировать принцип прогрессии в НДФЛ, увеличить налог на прибыль до 25%, изменить подход к налогообложению МСП. 30 мая инициативу одобрило правительство РФ.

«Что касается изменений в налоговой системе, они должны быть отработаны окончательно правительством и Государственной Думой где-то в августе», — цитирует издание главу государства. Также Владимир Путин отметил, что повышение НДФЛ коснется 3,2% налогоплательщиков.
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