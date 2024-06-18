Совфед одобрил закон о прогрессивной шкале НДФЛ

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Госдума РФ приняла закон о прогрессивной шкале НДФЛ

Госдума приняла в третьем чтении законопроект о пакете поправок в закон о бюджете, Налоговый и Бюджетный кодексы, ...

Госдума РФ приняла закон о прогрессивной шкале НДФЛ

УрБК, Москва, 10.07.2024. Госдума приняла в третьем чтении законопроект о пакете поправок в закон о бюджете, Налоговый ...

Пакет налоговых поправок Минфина будет принят в августе 2024 года

УрБК, Москва, 18.06.2024. Разработанный Минфином пакет законопроектов, содержащих поправки в закон о бюджете, Налоговый ...

РСПП предложил убрать ставку НДФЛ в 22%

УрБК, Москва, 04.06.2024. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предлагает ограничить прогрессивную ...

Минфин внес в правительство пакет поправок в закон о бюджете, Налоговый и Бюджетный кодексы

УрБК, Москва, 29.05.2024. Минфин РФ внес в федеральное правительство пакет законопроектов, призванных усовершенствовать ...