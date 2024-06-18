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Вчера, 15:18

Совфед одобрил закон о прогрессивной шкале НДФЛ

УрБК, Москва, 10.07.2024. Совет Федерации одобрил принятый 10 июля Госдумой закон о пакете поправок в закон о бюджете, Налоговый и Бюджетный кодексы, подготовленный Минфином. Одним из нововведений стала прогрессивная шкала налога на доходы физлиц (НДФЛ) со ставками от 13% до 22%. Об этом пишет ТАСС.

Напомним, что Минфин разработал ряд законопроектов, призванных усовершенствовать налоговую систему России. В частности, министерство предложило масштабировать принцип прогрессии в НДФЛ, увеличить налог на прибыль до 25%, изменить подход к налогообложению МСП и другое.

Прогрессивная шкала НДФЛ коснется тех, чей годовой доход превышает 2,4 млн руб. (около 2 млн россиян). Налогоплательщики с доходом в диапазоне 2,4-5 млн руб. будут платить 15% НДФЛ, с доходом 5-20 млн руб. — 18%, а с доходом свыше 50 млн руб. в год — 22%. Россияне с доходом ниже 2,4 млн руб. будут платить НДФЛ 13%.
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