В Свердловской области на 30 и 31 мая объявлено штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности

Материалы по теме

В Свердловской области с 25 по 28 августа ожидается высокая пожарная опасность

УрБК, Екатеринбург, 25.08.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается высокая пожарная опасность. ...

В Свердловской области 4 и 5 августа ожидается высокая пожарная опасность

УрБК, Екатеринбург, 04.08.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается высокая пожарная опасность. ...

В Свердловской области предупреждение о высокой пожарной опасности продлили до 22 июня

УрБК, Екатеринбург, 20.06.2023. В Свердловской области синоптики продлили предупреждение о высокой пожарной опасности ...

В Свердловской области объявили предупреждение из-за пожарной опасности

В Свердловской области с 19 по 21 сентября будет действовать предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности. ...

Синоптики предупредили о высокой пожарной опасности на Среднем Урале из-за жары

УрБК, Екатеринбург, 02.07.2018. Из-за жаркой погоды синоптики выпустили предупреждение о высокой пожарной опасности на ...