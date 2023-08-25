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Вчера, 16:03

В Свердловской области на 30 и 31 мая объявлено штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности

УрБК, Екатеринбург, 30.05.2024. На территории Свердловской области синоптики объявили штормовое предупреждение на 30 мая из-за высокой пожарной опасности. Об этом сообщается на сайте ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

«30 мая в южных районах Свердловской области сохраняется высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале)», — говорится в сообщении.

Ранее синоптики предупреждали свердловчан о ночных заморозках на территории региона.
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