УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 10:43

В Свердловской области в ближайшие трое суток ожидаются ночные заморозки до минус 5 градусов

УрБК, Екатеринбург, 29.05.2024. В Свердловской области в ближайшие три ночи ожидаются заморозки до 5 градусов ниже нуля. Об этом сообщается на сайте ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

При этом синоптики обещают, что выше нуля температура в ночное время будет сохраняться только на юге региона. Так, в Екатеринбурге в ночные часы ожидается до 8 градусов тепла.

Несмотря на ночные заморозки, днем на всей территории области воздух будет прогреваться до 22 градусов тепла.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
27.05.2024 В Свердловской области в первой половине недели ожидаются заморозки до 4 градусов ниже нуля

УрБК, Екатеринбург, 27.05.2024. В Свердловской области в первой половине недели в ночное время температура будет ...

02.05.2024 В Свердловской области до конца недели ожидаются мокрый снег и переменчивая погода

УрБК, Екатеринбург, 02.05.2024. На территории Свердловской области до конца текущей недели синоптики прогнозируют ...

11.04.2024 В Свердловской области до конца недели по ночам температура будет опускаться до 12 градусов ниже нуля

УрБК, Екатеринбург, 11.04.2024. В Свердловской области до конца недели в ночные часы температура воздуха будет ...

04.04.2024 В Свердловской области в конце недели ожидается похолодание до 10 градусов ниже нуля

УрБК, Екатеринбург, 04.04.2024. На Среднем Урале до конца недели ожидается похолодание. В ночные часы на севере области ...

28.03.2024 В Свердловской области до конца недели в ночное время ожидаются заморозки до минус 15 градусов

УрБК, Екатеринбург, 28.03.2024. В Свердловской области до конца недели температура ночью будет опускаться до 15 ...

Популярные новости
08.05.2024Чаты раздора03.05.2024Пасхальный перезвон, русский фарфор и провинциальные города02.05.2024Майские изменения08.05.2024Налоговая инспекция напомнила жителям Свердловской области о порядке уплаты налога на доходы с банковских вкладов в 2024 году08.05.2024История эвакуации Эрмитажа, бумажные звери, новые шедевры
Архив новостей
Май 2024 (617)
Апрель 2024 (699)
Март 2024 (664)
Февраль 2024 (665)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (653)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18