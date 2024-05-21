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Число кредитных карт на руках у клиентов банков РФ за месяц снизилось почти на 2 млн штук

УрБК, Москва, 24.05.2024. В апреле 2024 года количество кредитных карт на руках у клиентов российских банков составило менее 91 млн. За месяц этот показатель сократился почти на 2 млн штук. Такое сильное снижение не фиксировалось несколько лет. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные БКИ «Скоринг Бюро».

В то же время в стране продолжается активная выдача кредитных карт — более 2,3 млн за апрель. По словам гендиректора «Скоринг Бюро» Олега Лагуткина, снижение портфеля объясняется оптимизацией кредиторами структуры баланса.

При этом по итогам апреля более чем на 10% увеличился лимит по картам, до 105 тыс. руб., что является максимальным показателем с начала 2020 года.

Отметим, что, согласно недавнему исследованию НБКИ, в апреле этого года было выдано 2,28 млн кредитных карт, что на 1,5% меньше по сравнению с предыдущим месяцем этого года (в марте — 2,31 млн ед.).
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