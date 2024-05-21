Число кредитных карт на руках у клиентов банков РФ за месяц снизилось почти на 2 млн штук

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В Свердловской области число выданных новых кредитных карт за месяц снизилось на 2,1%

В Свердловской области в апреле было выдано 73,5 тыс. новых кредитных карт. Это на 2,1% меньше показателя прошлого ...

В Свердловской области число выданных новых кредитных карт за месяц снизилось на 2,1%

УрБК, Екатеринбург, 21.05.2024. В Свердловской области в апреле было выдано 73,5 тыс. новых кредитных карт. Это на 2,1% ...

Число выданных новых кредитных карт в Свердловской области за месяц снизилось почти на 30%

В Свердловской области в марте 2022 года было выдано 26 тыс. 249 новых кредитных карт, что на 29,6% меньше показателя ...

В Свердловской области в апреле выдали почти 33 тыс. кредитных карт

УрБК, Екатеринбург, 21.05.2021. По итогам апреля 2021 года в Свердловской области выдали 32 тыс. 993 кредитные карты. ...

В Свердловской области количество новых выданных кредитных карт в апреле 2020 года снизилось на 60%

УрБК, Екатеринбург, 19.05.2020. В Свердловской области в апреле 2020 года банками было выдано 10 тыс. 627 новых ...