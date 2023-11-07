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07.11.2023

В РФ за год средний лимит по кредитным картам вырос на 30%

В России за январь-сентябрь 2023 года средний лимит по кредитным картам вырос до 106,2 тыс. руб. Это на 30% превышает прошлогодние показатели за тот же период, сообщают «Известия» со ссылкой на данные бюро кредитных историй (БКИ) «Скоринг бюро».

«Такой рост связан с наличием спроса со стороны потребителей, вслед за которым ряд основных игроков рынка карт изменил свои кредитные и лимитные политики для удовлетворения новых потребностей», — отметил директор по продуктам и маркетингу БКИ «Скоринг бюро» Игорь Лисянский.

Он отмечает, что востребованность финансового продукта связана с увеличением трат вследствие роста цен на различные товары и услуги. Кроме того, по его словам, размер лимитов стабильно держится на уровне 100 тыс. руб. с начала лета.

Добавим, что ранее Банк России сообщал, что в I полугодии 2023 года число заемщиков в стране увеличилось на 2 млн. На 1 июля обязательства перед банками и МФО имели 46,7 млн россиян.
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