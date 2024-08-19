В Свердловской области средний размер лимитов по выданным за месяц кредитным картам уменьшился на 2,2%

УрБК, Екатеринбург, 27.09.2024. В Свердловской области средний размер лимитов по выданным в августе 2024 года кредитным картам составил 100 тыс. руб. За месяц этот показатель уменьшился на 2,2% (в июле — 102,2 тыс. руб.), говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Средний Урал занял 14-е место рейтинга среди 30 регионов РФ. В пятерку лидеров по размеру лимитов по кредитным картам попали Москва (140,7 тыс. руб.), Санкт-Петербург (126,9 тыс. руб.), Московская область (126,4 тыс. руб.), Ханты-Мансийский АО (125,9 тыс. руб.), и Приморский край (116 тыс. руб.).



В целом по стране средний размер лимитов по выданным в августе 2024 года кредитным картам составил 105,6 тыс. руб. За месяц этот показатель увеличился на 2% (в июле — 107,7 тыс. руб.).



По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, в августе средний размер лимитов по выданным кредитным картам снизился впервые с начала лета. Снижение показателя наблюдается из-за уменьшения числа выдачи новых кредитных карт. Это является последствием жесткой денежно-кредитной политики Центробанка для охлаждения кредитного рынка.