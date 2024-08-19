В Свердловской области средний размер лимитов по выданным за месяц кредитным картам уменьшился на 2,2%

В Свердловской области средний размер лимитов по выданным в июле 2024 года кредитным картам составил 102,7 тыс. руб. За ...19.08.2024 Южный Урал оказался в числе аутсайдеров рейтинга по лимитам выданных в июле кредитных карт
УрБК, Челябинск, 19.08.2024. В Челябинской области средний размер лимитов по выданным в июле 2024 года кредитным картам ...19.08.2024 В Свердловской области средний размер лимитов по выданным кредитным картам за месяц вырос на 2,4%
УрБК, Екатеринбург, 19.08.2024. В Свердловской области средний размер лимитов по выданным в июле 2024 года кредитным ...30.09.2021 Свердловская область вошла в число регионов РФ с самым большим ростом размера лимитов по кредитным картам
УрБК, Екатеринбург, 30.09.2021. Средний размер лимитов по кредитным картам, выданным в августе текущего года в ...28.09.2020 В Свердловской области средний размер лимитов по кредитным картам в августе вырос почти на 2%
УрБК, Екатеринбург, 28.09.2020. Средний размер лимитов по кредитным картам, выданным в августе текущего года в ...