В Свердловской области средний размер лимитов по кредитным картам за месяц вырос на 1,1%

УрБК, Екатеринбург, 28.04.2025. В Свердловской области средний размер лимитов по выданным в марте 2025 года кредитным ...25.02.2025 В Свердловской области средний размер лимитов по выданным кредитным картам за месяц снизился на 8%
В Свердловской области средний размер лимитов по выданным в январе 2025 года кредитным картам составил 89,7 тыс. руб. ...25.02.2025 В Свердловской области средний размер лимитов по выданным кредитным картам за месяц снизился на 8%
УрБК, Екатеринбург, 25.02.2025. В Свердловской области средний размер лимитов по выданным в январе 2025 года кредитным ...19.08.2024 В Свердловской области средний размер лимитов по выданным кредитным картам за месяц вырос на 2,4%
В Свердловской области средний размер лимитов по выданным в июле 2024 года кредитным картам составил 102,7 тыс. руб. За ...19.08.2024 В Свердловской области средний размер лимитов по выданным кредитным картам за месяц вырос на 2,4%
УрБК, Екатеринбург, 19.08.2024. В Свердловской области средний размер лимитов по выданным в июле 2024 года кредитным ...