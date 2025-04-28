УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 15:09

В Свердловской области средний размер лимитов по кредитным картам за месяц вырос на 1,1%

УрБК, Екатеринбург, 21.08.2025. В Свердловской области средний размер лимитов по выданным кредитным картам в июле 2025 года кредитным картам составил 100,2 тыс. руб. По сравнению с предыдущим месяцем показатель вырос на 1,1% (в июне 2025 года — 99,1 тыс. руб.), говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С этим результатом Средний Урал занял восьмое место среди 20 регионов страны. В пятерку лидеров по размеру лимита кредитных карт попали Москва (142,7 тыс. руб.), Московская область (122,2 тыс. руб.), Санкт-Петербург (121,5 тыс. руб.), Тюменская область с ХМАО и ЯНАО (113,7 тыс. руб.), а также Нижегородская область (104,8 тыс. руб.).

В целом по стране средний размер лимитов по кредитным картам, выданным в июле этого года, составил 103,9 тыс. руб. За месяц этот показатель вырос на 1,8%.

«Средний размер лимитов по выданным кредитным картам демонстрирует умеренный рост второй месяц подряд. При этом данный рост наблюдается на фоне стабилизации выдачи новых кредитных карт в 2025 году после ее непрерывного снижения во второй половине прошлого года», — отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
28.04.2025 В Свердловской области средний размер лимитов по выданным кредитными картам за март снизился на 5%

УрБК, Екатеринбург, 28.04.2025. В Свердловской области средний размер лимитов по выданным в марте 2025 года кредитным ...

25.02.2025 В Свердловской области средний размер лимитов по выданным кредитным картам за месяц снизился на 8%

В Свердловской области средний размер лимитов по выданным в январе 2025 года кредитным картам составил 89,7 тыс. руб. ...

25.02.2025 В Свердловской области средний размер лимитов по выданным кредитным картам за месяц снизился на 8%

УрБК, Екатеринбург, 25.02.2025. В Свердловской области средний размер лимитов по выданным в январе 2025 года кредитным ...

19.08.2024 В Свердловской области средний размер лимитов по выданным кредитным картам за месяц вырос на 2,4%

В Свердловской области средний размер лимитов по выданным в июле 2024 года кредитным картам составил 102,7 тыс. руб. За ...

19.08.2024 В Свердловской области средний размер лимитов по выданным кредитным картам за месяц вырос на 2,4%

УрБК, Екатеринбург, 19.08.2024. В Свердловской области средний размер лимитов по выданным в июле 2024 года кредитным ...

Популярные новости
05.08.2025В Екатеринбурге выставили на продажу склады «Сима-ленда» за 5 млрд рублей31.07.2025В 2025 году зарплатные предложения российских работодателей и ожидания соискателей практически сравнялись08.08.2025В Свердловской области в первом полугодии зарегистрировали 8 тыс. преступлений с применением информационных технологий01.08.2025На Эльмаше в Екатеринбурге откроется муниципальный детский сад на 300 мест, а в Пышме — современная школа на 400 мест12.08.2025ЦБ: Из-за отключения мобильного интернета в России вырос спрос на наличные
Архив новостей
Август 2025 (465)
Июль 2025 (716)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
Материалы, размещённые на данном сайте, не могут использоваться для разработки, тренировки или улучшения алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта, нейронных сетей и аналогичных технологий без предварительного письменного согласия владельцев ресурса. Любое использование материалов сайта, противоречащее данному дисклеймеру, является нарушением авторских прав и подлежит юридической ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации.