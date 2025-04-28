В Свердловской области средний размер лимитов по кредитным картам за месяц вырос на 1,1%

УрБК, Екатеринбург, 21.08.2025. В Свердловской области средний размер лимитов по выданным кредитным картам в июле 2025 года кредитным картам составил 100,2 тыс. руб. По сравнению с предыдущим месяцем показатель вырос на 1,1% (в июне 2025 года — 99,1 тыс. руб.), говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Средний Урал занял восьмое место среди 20 регионов страны. В пятерку лидеров по размеру лимита кредитных карт попали Москва (142,7 тыс. руб.), Московская область (122,2 тыс. руб.), Санкт-Петербург (121,5 тыс. руб.), Тюменская область с ХМАО и ЯНАО (113,7 тыс. руб.), а также Нижегородская область (104,8 тыс. руб.).



В целом по стране средний размер лимитов по кредитным картам, выданным в июле этого года, составил 103,9 тыс. руб. За месяц этот показатель вырос на 1,8%.



«Средний размер лимитов по выданным кредитным картам демонстрирует умеренный рост второй месяц подряд. При этом данный рост наблюдается на фоне стабилизации выдачи новых кредитных карт в 2025 году после ее непрерывного снижения во второй половине прошлого года», — отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.