Вчера, 18:00

В Свердловской области средний размер лимитов по кредитным картам за год снизился на 8%

УрБК, Екатеринбург, 22.09.2025.В Свердловской области средний размер лимитов по выданным кредитным картам в августе 2025 года составил 100,3 тыс. руб., что на 7,9% меньше, чем год назад (в августе 2024 года — 108,9 тыс. руб.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С таким результатом регион занял 12-е место среди 30 регионов страны. В пятерку лидеров по размеру лимита кредитных карт вошли Москва (143,7 тыс. руб.), Санкт-Петербург (125,1 тыс. руб.), Московская область (122,1 тыс. руб.), Тюменская область с ХМАО и ЯНАО (111,9 тыс. руб.), а также Ленинградская область (109,2 тыс. руб.).

В целом по стране средний размер лимитов по кредитным картам, выданным в августе этого года, составил 104,5 тыс. руб. За год этот показатель снизился на 9,6%.

«После снижения во второй половине прошлого года, в 2025 году средний размер лимитов по новым выданным кредитным картам стабилизировался на уровне 100–105 тыс. руб. Такая динамика наблюдается на фоне стабилизации выдачи новых кредитных карт в 2025 году после ее сокращения в прошлом году», — отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
