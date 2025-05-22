В Свердловской области средний размер лимитов по кредитным картам за год снизился на 8%

УрБК, Екатеринбург, 24.06.2025. В Свердловской области средний размер лимитов по выданным в мае 2025 года кредитным картам составил 95,7 тыс. руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель снизился на 8,3% (в мае 2024 года — 104,4 тыс. руб.), говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Средний Урал занял 10 место рейтинга среди 20 регионов страны. В пятерку лидеров по размеру лимитов кредитных карт попали Москва (133,5 тыс. руб.), Московская область (117,1 тыс. руб.), Санкт-Петербург (114,7 тыс. руб.), Тюменская область с ХМАО и ЯНАО (106,6 тыс. руб.), а также Ленинградская область (104,7 тыс. руб.).



В целом по стране средний размер лимитов по кредитным картам, выданным в мае этого года, составил 99,5 тыс. руб. За год этот показатель снизился на 10,4%. Аналитики связывают уменьшение с жесткой денежно-кредитной политикой Банка России.