В Свердловской области средний размер лимитов по кредитным картам за год снизился на 8%

В Свердловской области средний размер лимитов по выданным в апреле 2025 года кредитным картам составил 94,3 тыс. руб. ...22.05.2025 В Свердловской области средний размер лимитов по кредитным картам за год снизился на 12%
УрБК, Екатеринбург, 22.05.2025. В Свердловской области средний размер лимитов по выданным в апреле 2025 года кредитным ...28.04.2025 В Свердловской области средний размер лимитов по выданным кредитными картам за март снизился на 5%
УрБК, Екатеринбург, 28.04.2025. В Свердловской области средний размер лимитов по выданным в марте 2025 года кредитным ...25.02.2025 В Свердловской области средний размер лимитов по выданным кредитным картам за месяц снизился на 8%
В Свердловской области средний размер лимитов по выданным в январе 2025 года кредитным картам составил 89,7 тыс. руб. ...25.02.2025 В Свердловской области средний размер лимитов по выданным кредитным картам за месяц снизился на 8%
УрБК, Екатеринбург, 25.02.2025. В Свердловской области средний размер лимитов по выданным в январе 2025 года кредитным ...