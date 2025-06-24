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В Свердловской области средний размер лимитов по кредитным картам за год снизился на 11%

УрБК, Екатеринбург, 24.07.2025. В Свердловской области средний размер лимитов по выданным в июне 2025 года кредитным карам составил 97 тыс. руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель снизился на 10,6% (в июне 2024 года — 108,4 тыс. руб.), говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С этим результатом Средний Урал занял девятое место среди 20 регионов страны. В пятерку лидеров по размеру лимитов кредитных карт попали Москва (139 тыс. руб.), Московская область (117,5 тыс. руб.), Санкт-Петербург (17,3 тыс. руб.), Тюменская область с ХМАО и ЯНАО (110,3 тыс. руб.), а также Красноярский край (99,5 тыс. руб.).

В целом по стране средний размер лимитов по кредитным картам, выданным в июне этого года, составил 100,7 тыс. руб. За год этот показатель снизился на 12%. Аналитики связывают уменьшение с жесткой денежно-кредитной политикой Центробанка.
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