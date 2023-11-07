В РФ за год средний лимит по кредитным картам вырос на 30%

Средний лимит по кредитным картам в России в феврале 2023 года вырос на 8,6% по сравнению с аналогичным периодом ...03.04.2023 Средний лимит по кредитным картам в РФ за год вырос на 8,6%
УрБК, Москва, 03.04.2023. Средний лимит по кредитным картам в России в феврале 2023 года вырос на 8,6% по сравнению с ...21.09.2022 Средний размер лимитов по кредитным картам в Свердловской области за месяц вырос почти на 10%
УрБК, Екатеринбург, 21.09.2022. Средний размер лимитов по кредитным картам в Свердловской области в августе составил 69 ...11.12.2019 Средний лимит по кредитным картам в Свердловской области за год вырос всего на 2%
УрБК, Екатеринбург, 11.12.2019. Средний размер лимитов по выданным кредитным картам в январе-октябре 2019 года в ...08.07.2019 Средний лимит по кредитным картам в России вырос до 53,5 тыс. рублей
УрБК, Москва, 08.07.2019. Средний лимит по кредитным картам российских банков по итогам мая составил 53,5 тыс. руб. Об ...