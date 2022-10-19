Средний размер потребительского кредита в России за год снизился на 23%

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УрБК, Москва, 19.10.2022. В сентябре 2022 года банки РФ выдали 2,1 млн потребительских кредитов. Это на 10% меньше по ...

В Свердловской области средний размер выданных в августе микрозаймов составил 8,5 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 29.09.2022. В Свердловской области средний размер выданных в августе 2022 года микрозаймов составил ...

На Южном Урале средний размер выданных потребкредитов за месяц снизился на 2,5%

УрБК, Челябинск, 24.09.2021. Средний размер выданных потребкредитов в Челябинской области в августе 2021 снизился на ...

Средний размер выданных потребкредитов в Челябинской области в мае сократился на 14%

УрБК, Челябинск, 29.06.2020. В Челябинской области средний размер выданных потребительских кредитов в мае 2020 года ...

В Свердловской области средний размер потребительского кредита составил 156 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 27.11.2017. В III квартале 2017 года средний размер потребительского кредита в Свердловской области ...