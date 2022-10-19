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Средний размер потребительского кредита в России за год снизился на 23%

УрБК, Москва, 20.09.2024. Средний размер потребительского кредита в России в августе составил 159 тыс. 651 руб. Это минимальный месячный уровень за весь 2024 год. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель снизился на 23%, пишет РИА Новости со ссылкой на исследование БКИ «Скоринг Бюро».

По словам гендиректора БКИ «Скоринг Бюро» Олега Лагуткина, на снижение среднего чека по потребкредитам повлиял рост ключевой ставки и изменение лимитной политики кредиторов.

По данным бюро, средний чек по ипотеке в августе составил 4 млн 095 тыс. руб. (минус 2,6% год к году), по автокредитам — 1 млн 448 тыс. руб. (минус 4%).
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