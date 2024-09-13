Что будет с рынком жилья после повышения ключевой ставки?

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Совет директоров Банка России сегодня принял решение о повышении ключевой ставки до уровня 19% годовых, сообщает ...

ЦБ может вновь принять решение о повышении ключевой ставки на ближайшем заседании совета директоров

УрБК, Москва, 13.09.2024. Банк России может вновь принять решение о повышении ключевой ставки на ближайшем заседании ...

Банк России повысил ключевую ставку до 19% годовых

УрБК, Москва, 13.09.2024. Совет директоров Банка России сегодня принял решение о повышении ключевой ставки до уровня ...

Рост ставки ЦБ снизит спрос на жилье

Свердловчане будут чаще отказываться от покупки квартиры в пользу накоплений ...

Аналитики УПН ожидают затухания активности покупателей жилья в октябре

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