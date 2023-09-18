Аналитики УПН ожидают затухания активности покупателей жилья в октябре

УрБК, Екатеринбург, 20.09.2023. В октябре вторичный рынок жилья Екатеринбурга ощутит негативные последствия от ...

В УПН оценили последствия повышения ключевой ставки для рынка жилья

УрБК, Екатеринбург, 02.09.2021. В России начался цикл повышения ипотечных ставок. Об этом написал начальник ...

Аналитики УПН прогнозируют замедление роста ипотечного рынка

УрБК, Екатеринбург, 01.07.2021. Рост ипотечного рынка в РФ в ближайшие месяцы замедлится. Об этом написал начальник ...