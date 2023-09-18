Аналитики УПН ожидают затухания активности покупателей жилья в октябре

УрБК, Екатеринбург, 20.09.2023. В октябре вторичный рынок жилья Екатеринбурга ощутит негативные последствия от ...18.09.2023 В УПН оценили последствия повышения ключевой ставки для рынка жилья
УрБК, Екатеринбург, 18.09.2023. Начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаил Хорьков ...02.09.2021 Аналитики УПН отмечают начало цикла повышения ипотечных ставок
УрБК, Екатеринбург, 02.09.2021. В России начался цикл повышения ипотечных ставок. Об этом написал начальник ...01.07.2021 Аналитики УПН прогнозируют замедление роста ипотечного рынка
УрБК, Екатеринбург, 01.07.2021. Рост ипотечного рынка в РФ в ближайшие месяцы замедлится. Об этом написал начальник ...27.07.2020 УПН: Снижение ключевой ставки поддержит оборот вторичного рынка жилья
УрБК, Екатеринбург, 27.07.2020. Снижение ключевой ставки повысит доступность ипотеки для вторичного рынка жилья. Об ...