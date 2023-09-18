Аналитики УПН ожидают затухания активности покупателей жилья в октябре

УрБК, Екатеринбург, 18.09.2023. Начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаил Хорьков ...02.09.2021 Аналитики УПН отмечают начало цикла повышения ипотечных ставок
УрБК, Екатеринбург, 02.09.2021. В России начался цикл повышения ипотечных ставок. Об этом написал начальник ...01.07.2021 Аналитики УПН прогнозируют замедление роста ипотечного рынка
УрБК, Екатеринбург, 01.07.2021. Рост ипотечного рынка в РФ в ближайшие месяцы замедлится. Об этом написал начальник ...11.09.2020 УПН: Цикл снижения ставок по ипотеке в России близок к завершению
УрБК, Екатеринбург, 11.09.2020. Начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаил Хорьков ...27.07.2020 УПН: Снижение ключевой ставки поддержит оборот вторичного рынка жилья
УрБК, Екатеринбург, 27.07.2020. Снижение ключевой ставки повысит доступность ипотеки для вторичного рынка жилья. Об ...