Аналитики УПН ожидают затухания активности покупателей жилья в октябре

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УрБК, Екатеринбург, 02.09.2021. В России начался цикл повышения ипотечных ставок. Об этом написал начальник ...

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УрБК, Екатеринбург, 27.07.2020. Снижение ключевой ставки повысит доступность ипотеки для вторичного рынка жилья. Об ...