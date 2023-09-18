УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 17:16

Аналитики УПН ожидают затухания активности покупателей жилья в октябре

УрБК, Екатеринбург, 20.09.2023. В октябре вторичный рынок жилья Екатеринбурга ощутит негативные последствия от повышения ключевой ставки. Об этом рассказал начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаил Хорьков в своем блоге REBURG.

«Пока на рынке нет видимых изменений из-за существенного роста ставок по ипотеке для вторичного рынка. До последнего времени рыночную активность обеспечивали покупатели со старыми одобрениями по ипотеке. Реальный эффект от роста ставок вторичный рынок начнет ощущать лишь в октябре», — написал М. Хорьков.

Напомним, что на прошлой неделе Банк России повысил ключевую ставку с 12 до 13%.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
18.09.2023 В УПН оценили последствия повышения ключевой ставки для рынка жилья

УрБК, Екатеринбург, 18.09.2023. Начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаил Хорьков ...

02.09.2021 Аналитики УПН отмечают начало цикла повышения ипотечных ставок

УрБК, Екатеринбург, 02.09.2021. В России начался цикл повышения ипотечных ставок. Об этом написал начальник ...

01.07.2021 Аналитики УПН прогнозируют замедление роста ипотечного рынка

УрБК, Екатеринбург, 01.07.2021. Рост ипотечного рынка в РФ в ближайшие месяцы замедлится. Об этом написал начальник ...

11.09.2020 УПН: Цикл снижения ставок по ипотеке в России близок к завершению

УрБК, Екатеринбург, 11.09.2020. Начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаил Хорьков ...

27.07.2020 УПН: Снижение ключевой ставки поддержит оборот вторичного рынка жилья

УрБК, Екатеринбург, 27.07.2020. Снижение ключевой ставки повысит доступность ипотеки для вторичного рынка жилья. Об ...

Популярные новости
22.08.2023В Свердловскую область поступит 115 млн рублей на развитие системы обращения с ТКО24.08.2023Валерий Ананьев: Благодаря проектам «Атомстройкомплекса» целые районы Екатеринбурга стали более современными и безопасными21.08.2023Академический отпраздновал 300-летие Екатеринбурга22.08.2023Елена Степанова: Оплатить налог можно будет в несколько кликов24.08.2023Кредитование с низкой базы
Архив новостей
Сентябрь 2023 (465)
Август 2023 (774)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18