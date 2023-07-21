Последствия повышения ключевой ставки

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Повышение ключевой ставки Банка России приведет к ограничению возможностей у покупателей жилья. Наиболее значительно это скажется на вторичном рынке недвижимости. В то же время для других видов кредитов число и объемы выдач могут претерпеть минимальные изменения. Для вкладов корректировка монетарной политики может означать привлечение дополнительных средств. Главной целью изменений же остаются укрепление рубля и замедление инфляции. Об этом УрБК рассказали уральские эксперты в сферах недвижимости и финансов.В пятницу, 21 июля 2023 года, совет директоров Банка России повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов (б. п.), до 8,5%. Это первое с сентября 2022 года ужесточение монетарной политики. Согласно обновленному прогнозу, средняя ключевая ставка в текущем году составит 7,9-8,3%, в следующем — 8,5-9,5%.«Текущие темпы прироста цен, включая широкий набор устойчивых показателей, превысили 4% в пересчете на год и продолжают расти. Увеличение внутреннего спроса превышает возможности расширения производства, в том числе в силу ограниченности свободных трудовых ресурсов. Это усиливает устойчивое инфляционное давление в экономике. Увеличились инфляционные ожидания. Динамика внутреннего спроса и произошедшее с начала 2023 года ослабление рубля существенно усиливают проинфляционные риски», — говорится в сообщении регулятора.По мнению начальника аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаила Хорькова, для покупателей жилья ужесточение монетарной политики в первую очередь означает ограничение возможностей. Застройщики также оказываются в проигрыше, поскольку подорожает проектное финансирование.«Каких-то резких изменений мы не ждем, но возможности для маневра у покупателей снижаются. Любое повышение влияет таким образом. Рост ставки, скорее всего, будет плавным и некритичным, но движение в сторону повышения в любом случае негативно», — сообщил он.Негативные последствия повышения ставки будут более выражены на вторичном рынке. На первичным в качестве «противовеса» выступают льготные программы. На коротком промежутке возможен сценарий, когда покупатели отдадут предпочтение новому жилью. Но на длинной дистанции это уже не будет иметь значения.«Условия поменялись, но в прошлом году они были хуже с точки зрения ключевой ставки. А решения по льготной ипотеке принимались. Сейчас корректировка льготных ипотечных программ неизбежна. В каких масштабах — пока сложно говорить. Звучащие сейчас комментарии часто сводятся к тому, что надо переходить от фронтальной поддержки к более адресной», — отметил М. Хорьков.Финансовый аналитик Григорий Вахитов предполагает, что для других видов кредитования ужесточение ставок будет не настолько критично, хотя и неприятно.«У нас население достаточно закредитованное. Тут многое зависит от банков: насколько они будут разборчивы в выдаче кредитов, насколько активно будут продвигать свои услуги, закрывать глаза на ненадежных заемщиков. Самых ненадежных кредитовать не будут, но есть вещи, на которые иногда закрывают глаза», — объяснил экономист.В отношении вкладов эксперт ожидает роста. Сейчас это самый надежный инструмент сохранения денег для человека, который не занимается профессионально инвестициями. Когда в прошлом году на фоне санкций ключевая ставка была увеличена до 20%, это позволило сохранить деньги в банках. Сейчас вклады заканчиваются, и текущее ужесточение может способствовать удержанию средств.«Банк России в своем комментарии намекнул, что текущее повышение ставки — не разовая операция. Можно ожидать новых витков. Но насколько хватит регулятора, какие темпы — вопрос открытый», — добавил Г. Вахитов.Неопределенной остается ситуация с курсами валют. Ослабление рубля — одна из главных причин повышения ключевой ставки. Экономическая теория говорит о том, что российская валюта должна начать укрепляться, но аналитик не готов прогнозировать, насколько сильно и в какие сроки.Схожая ситуация с инфляцией. Ключевая ставка — основной инструмент для борьбы с ней. По мере ужесточения монетарной политики интерес к кредитам снижается, а к сохранению и накоплению — растет. Уменьшение трат и рост сбережений ведут к замедлению инфляции. Эффект будет отложен во времени, и длину «лага» определят граждане. Все зависит от того, насколько быстро они «понесут деньги в банк, вместо того чтобы тратить», заключил эксперт.Напомним, что 28 февраля 2022 года совет директоров Банка России повысил ключевую ставку с 9,5% до 20% годовых. Решение было принято на фоне санкций, которые стали вводить в отношении России западные страны. После укрепления курса рубля регулятор начал цикл смягчения денежно-кредитной политики. В апреле Центробанк снизил ключевую ставку с 20% до 17%. В конце того же месяца ставку опустили до 14%, 26 мая — до 11%, 10 июня — до 9,5%, 22 июля — до 8%, 16 сентября — до 7,5%. Следующие шесть заседаний показатель оставался неизменным, а 21 июля был повышен до 8,5%. Очередное решение по денежно-кредитной политике будет принято 15 сентября 2023 года.