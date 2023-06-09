Банк России повысил ключевую ставку до 8,5%

УрБК, Москва, 21.07.2023. Совет директоров Банка России принял решение о повышении ключевой ставки до 8,5%, сообщает ...09.06.2023 Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%
Совет директоров Банка России принял решение о сохранении ключевой ставки на уровне 7,5%, сообщает пресс-служба ...28.04.2023 Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%
Совет директоров Банка России принял решение о сохранении ключевой ставки на уровне 7,5%, сообщает пресс-служба ...16.12.2022 Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%
Совет директоров Банка России принял решение о сохранении ключевой ставки на уровне 7,5%, сообщает пресс-служба ...16.12.2022 Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%
УрБК, Москва, 16.12.2022. Совет директоров Банка России принял решение о сохранении ключевой ставки на уровне 7,5%, ...