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Сегодня, 15:31

Банк России повысил ключевую ставку до 19% годовых

УрБК, Москва, 13.09.2024. Совет директоров Банка России сегодня принял решение о повышении ключевой ставки до уровня 19% годовых, сообщает пресс-служба регулятора.

«Текущее инфляционное давление остается высоким. Годовая инфляция по итогам 2024 года, вероятно, превысит июльский прогнозный диапазон 6,5-7,0%. Рост внутреннего спроса все еще значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, для того чтобы возобновить процесс дезинфляции, снизить инфляционные ожидания и обеспечить возвращение инфляции к цели в 2025 году», — отмечается в решении регулятора.

Следующее плановое заседание совета директоров ЦБ, на котором будет рассматриваться вопрос о ключевой ставке, запланировано на 25 октября 2024 года.

Отметим, что в августе 2023 года совет директоров Банка России в ходе внеочередного заседания повысил ключевую ставку на 350 базисных пунктов. В сентябре — еще на 100, в октябре — на 200, в декабре — на 100. Таким образом, в декабре 2023 года ставка была увеличена до 16%.

На этом уровне она сохранялась до 27 июля 2024 года. Тогда совет директоров регулятора принял решение о повышении ключевой ставки до 18% годовых.

Ужесточение монетарной политики объясняется ускорением инфляции в РФ и ослаблением курса российского рубля.
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