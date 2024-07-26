Банк России повысил ключевую ставку до 19% годовых

УрБК, Москва, 13.09.2024. Совет директоров Банка России сегодня принял решение о повышении ключевой ставки до уровня ...26.07.2024 Банк России повысил ключевую ставку до 18% годовых
Совет директоров Банка России сегодня принял решение о повышении ключевой ставки до уровня 18% годовых, сообщает ...26.07.2024 Банк России повысил ключевую ставку до 18% годовых
УрБК, Москва, 26.07.2024. Совет директоров Банка России сегодня принял решение о повышении ключевой ставки до уровня ...26.04.2024 Банк России оставил ключевую ставку на уровне 16% годовых
Совет директоров Банка России принял решение о сохранении ключевой ставки на уровне 16% годовых, сообщает пресс-служба ...26.04.2024 Банк России оставил ключевую ставку на уровне 16% годовых
УрБК, Москва, 26.04.2024. Совет директоров Банка России принял решение о сохранении ключевой ставки на уровне 16% ...