Банк России повысил ключевую ставку до 19% годовых

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Совет директоров Банка России принял решение о сохранении ключевой ставки на уровне 16% годовых, сообщает пресс-служба ...

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УрБК, Москва, 26.04.2024. Совет директоров Банка России принял решение о сохранении ключевой ставки на уровне 16% ...