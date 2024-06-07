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Сегодня, 15:57

ЦБ может вновь принять решение о повышении ключевой ставки на ближайшем заседании совета директоров

УрБК, Москва, 13.09.2024. Банк России может вновь принять решение о повышении ключевой ставки на ближайшем заседании совета директоров по денежно-кредитной политике. По плану оно должно состояться 25 октября 2024 года.

«Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании. По прогнозу, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0-4,5% в 2025 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем», — сообщает пресс-служба регулятора.

Напомним, что начальник отдела анализа банков и денежного рынка «ВЕЛЕС Капитал» Юрий Кравченко, прогнозируя сегодняшнее решение Банка России, отмечал, что «при необходимости ЦБ прибережет повышение ставки для опорного заседания в конце октября».

Тем не менее сегодня совет директоров регулятора принял решение о повышении ключевой ставки до уровня 19% годовых. На предыдущем заседании по денежно-кредитной политике ее подняли до 18%. До этого она находилась на уровне 16% с декабря 2023 года.
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