В Свердловской области число выданных новых кредитных карт за месяц снизилось на 2,1%

В Свердловской области в марте было выдано 73,6 тыс. новых кредитных карт. Это на 3,7% больше показателя прошлого ...03.05.2024 В Свердловской области число выданных новых кредитных карт за месяц выросло на 3,7%
УрБК, Екатеринбург, 03.05.2023. В Свердловской области в марте было выдано 73,6 тыс. новых кредитных карт. Это на 3,7% ...22.06.2023 В Свердловской области число выданных новых кредитных карт за месяц снизилось на 4,2%
В Свердловской области в мае было выдано 36 тыс. 065 новых кредитных карт. Это на 4,2% меньше показателя прошлого ...22.06.2023 В Свердловской области число выданных новых кредитных карт за месяц снизилось на 4,2%
УрБК, Екатеринбург, 22.06.2023. В Свердловской области в мае было выдано 36 тыс. 065 новых кредитных карт. Это на 4,2% ...18.10.2022 В Свердловской области число выданных новых кредитных карт за месяц снизилось на 6,8%
УрБК, Екатеринбург, 18.10.2022. В Свердловской области в сентябре 2022 года было выдано 43 тыс. 676 новых кредитных ...