В Свердловской области число выданных новых кредитных карт за месяц снизилось на 2,1%

В Свердловской области в апреле было выдано 73,5 тыс. новых кредитных карт. Это на 2,1% меньше показателя прошлого месяца этого года (в марте — 75,1 тыс. ед.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Средний Урал занял шестую строчку рейтинга среди 30 регионов РФ. Выше него в списке по количеству выданных за указанный период новых кредитных карт расположились Москва (154,9 тыс. ед.), Московская область (120,8 тыс. ед.), Краснодарский край (87 тыс. ед.), Санкт-Петербург (81,1 тыс. ед.), а также Ростовская область (78,1 тыс. ед.).



При этом сильнее всего за месяц снизилось число выданных кредитных карт в Оренбургской (на 6,6%), Волгоградской (на 5%) и Тюменской (на 4,1%) областях, Татарстане (на 4,1%), Саратовской (на 3,5%) и Московской (на 3%) областях.



В целом по стране в апреле текущего года было выдано 2,28 млн кредитных карт. Это на 1,5% меньше по сравнению с предыдущим месяцем этого года (в марте — 2,31 млн ед.).